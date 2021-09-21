Катунь24: На здании бывшего барнаульского кинотеатра появилась вывеска «Планетарий»

Вывеску «Планетарий» на здании поместили сегодня, 20 сентября 2021 года.

Фото: Федор Клименко

Решение о переносе в «Родину» планетария было принято в 2019 году, когда здание, в котором находится звездный дом, было передано приходу Крестовоздвиженской церкви города Барнаула. До того в кинотеатре располагался театр кукол «Сказка».

Преображение здания под планетарий начали в августе 2021 года. Сейчас там проводят внутреннюю работу: обустраивают инновационный купол, чтобы проецировать на него полнокупольные программы и фильмы с высоким разрешением. В нём также разместят новое проекционное оборудование и проведут акустическую отделку.

Напомним, на преображение здания кинотеатра «Родина» будет направлено более 13 млн рублей. Согласно заключенному муниципальному контракту, срок выполнения работ – 30 сентября 2021 года.

Катунь24