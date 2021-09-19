Катунь24: Необычные и милые избиратели: кто в Алтайском крае голосует во второй день выборов

18 сентября в Алтайском крае стартовал второй день выборов депутатов Госдумы и АКЗС. С самого утра соцсети наполнились фотографиями с избирательных участков.

Фото: instagram.com/elenastolyarova_brn

Общественные наблюдатели, которые второй день остаются на боевом посту, пишут, что процесс идёт слаженно и без нарушений, но начала появляться усталость. Отвлечься и поднять настроение помогают избиратели, которые приходят на участки целыми семьями.

«Если вчера люди шли с утра, то сегодня подтягиваются к обеду. Суббота же. Все нормально. Идут семьями, настроение хорошее», – пишет в своём инстаграме наблюдатель из Барнаула Наталья Жбанникова.

Традицию ходить на выбору семьями в Алтайском крае сохраняют долгие годы. Эту пару ответственных граждан заметили наблюдатели на избирательном участке в Угловском районе.

А в Индустриальном районе краевой столицы к выборам уже начали приобщаться даже маленькие дети. Милое фото с участка опубликовали в инстаграм-аккаунте @elenastolyarova_brn.

Также сегодня продолжаются голосования на дому. Услугой можно воспользоваться, если невозможно прийти на участок по причине болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком. Выездные бригады избирательных комиссий при этом соблюдают все противоэпидемические меры.

Наблюдателем примера такой работы в Павловском районе стала Александрова Светлана. В своём инстаграме она выставила фото и написала: «Процесс голосования выездной бригады, все прозрачно и легитимно».

Не забывает о выборах и молодёжь. Для Артёма Мичурина из Новоалтайска эти выборы стали трижды первыми.

«Я был на выборах в первый раз, в первый раз был наблюдателем и в первый раз проголосовал. Мне, как молодому избирателю, дали памятные подарочки. Хочу сказать, как наблюдатель, и в тот же момент как избиратель: «Всë проходит хорошо, комфортно, но строго по правилам»», – рассказал Артём Мичурин в своем инстаграме.

Напомним, с 17 по 19 сентября в Алтайском крае проходит голосование за депутатов Госдумы и АКЗС. Трехдневная форма выбрана, чтобы обеспечить противоэпидемические меры на участках. Участки работают с 8 до 20 часов.

Катунь24