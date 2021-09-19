Катунь24: На рубцовской трассе в Алтайском крае перевернулся грузовой прицеп

Из-за опрокинувшегося автомобиля образовывается пробка.

Фото: Telegram-канал «В курсе 22»

ДТП случилось сегодня, 18 сентября 2021 года. О произошедшем сообщили очевидцы в Telegram-канале «В курсе 22».

Грузовой прицеп, предположительно, судя по фотографиям, наполненный зерном, перевернулся на трассе Барнаул – Рубцовск. По информации очевидцев, машина полностью перегородила проезжую часть по всей ширине.

На данный момент в месте аварии скапливается пробка. Детали произошедшего не сообщаются.

Катунь24