Катунь24: Нарушений нет: итоги первого дня выборов в Алтайском крае

17 сентября в регионе стартовало голосование за депутатов Госдумы и АКЗС. Одновременно открылись более 1,7 тыс. избирательных участков.

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Несмотря на то, что в интернете появлялись сообщения о нарушениях, официальных заявлений ни в какие ответственные ведомства не поступало, сообщают Избирком региона и Штаб общественных наблюдателей за выборами.

Так, в соцсетях появились сообщения, что на некоторые УИКи в Камне-на-Оби и Барнауле избиратели приходят группами, либо их привозят на автобусах местных предприятий. Как отмечают в Крайизбиркоме, жалоб на «подвоз» избирателей также не поступало. Тем не менее специалисты рассмотрели информацию, изложенную в соцсетях, и не нашли подтверждения. Если и имело место голосование организованным коллективом, то нарушением это не является.

«Если нет влияния на волю избирателей – мы проблемы не видим. Если кому-то из политиков не нравится, что предприятие организует транспорт, чтобы людям было удобно голосовать, это может не нравиться потому, что он просто хочет привлечь к себе внимание. В ином случае — состава нарушения нет, доказанного нарушения нет», – отметил председатель краевого Общественного штаба по наблюдению за выборами Руслан Демаков.

Также, реакцию у комментаторов в соцсетях вызвало сообщение о том, что председатель одного из участков в Новоалтайске работает с подтвержденным ковидом. Сообщение оказалось фейком. Как сообщила, глава Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова, такой сигнал поступил относительно участка №438. Однако это не соответствует действительности: председатель этого УИКа переболел и у него на руках отрицательный ПЦР-тест.

Как отметил Руслан Демаков, в правдивости сообщений можно было усомниться с самого начала.

«Вопрос: откуда у тех, кто распространил эту информацию, данные, что человек болен? Во-первых – это врачебная тайна, во вторых — если они определяли на глаз — это субъективное мнение». — пояснил руководитель штаба наблюдателей.

Также, не нашёл подтверждения слух о сломанном КОИБе в Новоалтайске. Якобы, кто-то пытался протолкнуть бюллетени линейкой. «Все коибы в Новоалтайске, которые были городу переданы – в исправном состоянии», – резюмировал Руслан Демаков, сославшись на наблюдателя, который проверил информацию на месте.

А вот официальный механизм «Мобильный избиратель», который позволяет выбрать любой удобный участков для голосования, привёл к очередям на наиболее популярных и удобных участках.

«На ряде избирательных участков, действительно, голосует значительное количество избирателей. Они выбрали для себя тот или иной участок для голосования, подав соответствующее заявление о голосовании по месту нахождения в установленный законом срок», – рассказала глава Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова.

Напомним. С 17 по 19 сентября в Алтайском крае проходит голосование за депутатов Госдумы и АКЗС. Трехдневная форма выбрана, чтобы обеспечить противоэпидемические меры на участках. Участки работают с 8 до 20 часов.

Катунь24