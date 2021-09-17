Катунь24: Неопалимая Купина: традиции и приметы на 17 сентября

В этот день в Православной церкви совершается празднование в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Оно установлено в память святого пророка Моисея, увидевшего Купину – терновый куст, охваченный пламенем, который чудом не сгорел. Это видение восприняли как знак спасения человеческого рода Сыном Божиим, родившимся от Девы Марии и цело сохранившим Её приснодевство.

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Икона «Неопалимая Купина» имеет сложную символику. Богородица изображена в середине горящего куста или окружена сиянием огня восьмиугольной пламенной звезды, которая состоит из двух острых четырехугольников, имеющих вогнутые концы. Один четырехугольник красного цвета: он напоминает объятую огнем купину из видения Моисея. Второй четырехугольник зеленого, естественного цвета тернового куста, который он сохранил, несмотря на охватившее его пламя. В углах красного четырехугольника изображены знаки четырех Евангелистов – человек, лев, телец и орел. У Богородицы в левой руке Младенец, а в правой – лестница, символизирующая открытый Пресвятой Девой путь на Небеса.

Ещё в этот день вспоминают священномученика Вавила, епископа великой Антиохии, а с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и мать их Христодулу. Все они приняли мученическую кончину при императоре Декии (годы правления – 249-251).

Традиции и обычаи

В народном календаре эта дата получила такие названия:

Неопалимая Купина;

Громница;

Луков день;

Вавила;

праздник острых вил.

Жизнь земледельцев в этот день шла своим чередом: начиналась уборка лука на огородах. Отсюда и название – Луков день.

«Неопалимой Купине» народное сознание приписывало роль распорядительницы стихии огня. Её считали охранительницей от молний и пожаров. У святого образа крестьяне молились о защите жилища и скота от всякого огня, а если случался пожар, то икону носили вокруг горящих строений. В народе верили, что «матушка Неопалимая Купина» не только защищает от огня, но, как и пророк Илия, может наслать гром и молнии, камни и огонь с неба. Оттого и прозвали её «громницей».

Перед иконой «Неопалимая Купина» к помощи и заступничеству Богородицы обращались, начиная топить овины, веря, что только Она сможет усмирить злого «нечистого» хозяина овина и противостоять огню. Чтобы уберечь своё жилище от пожаров и молнии, а себя и близких от всяких болезней, 17 сентября заказывали в церкви молебен.

Крестьяне утром молились святому Вавиле, которого на Руси почитали как покровителя домашнего хозяйства, а затем мужчины шли проверять стога и сеновалы. Считалось, что если кругом пошевелить вилами, то разбежится нечистая сила, которая зимой бы вредила скотине. Если же с вилами выйти во двор, то разбегутся все бесы и не смогут в дальнейшем навредить человеку.

Существовало поверье, что если вилы наткнутся на что-то твердое, то это в сене подальше от людских глаз спряталась кумоха – лихорадка, которую представляли в образе женщины с большими зелеными глазами, держащей в руках ядовитое растение подбел (в народе его ещё называли пьяной травой или бесплодицей). По народному представлению, кумоха, вместе со своими двенадцатью сестрами, живет в глухом лесу на болоте, в непокрытой избе.

Приметы и поверья

Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная. Большие муравьиные кучи – к холодной зиме. Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню. После дождя земля быстро подсохла – жди затяжного ненастья. Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая. Филин громко ухает или заяц забежал в деревню – к пожару. Сон с 16 на 17 сентября вещий. Он исполнится в течение 20 дней.

Людям, родившимся 17 сентября, следует носить флюорит.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24