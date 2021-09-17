Катунь24: На круглом столе на Барнаульском заводе АТИ промышленники обсудили актуальные вопросы администрирования налогообложения

Встреча прошла в формате отрытого микрофона.

Фото: Катунь 24 Embedded video for На круглом столе на Барнаульском заводе АТИ промышленники обсудили актуальные вопросы администрирования налогообложения

Впервые в крае на базе Барнаульского завода АТИ директора заводов, депутаты и общественные деятели встретились с руководителем управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю. В совещании приняли участие вице-губернатор Алтайского края Александр Климин и сопредседатель организации «Деловая Россия» Сергей Недорослев.

Круглый стол «Актуальные вопросы администрирования налогообложения в промышленности» организован по инициативе Союза промышленников Алтайского края. Формат совещания оказался достаточно необычным. На протяжении нескольких недель, руководители компаний формировали блок актуальных вопросов. Поэтому диалог промышленников и налоговиков получился максимально приближенным к животрепещущим проблемам конкретных предприятий. При этом все стороны старались найти конструктивное решение.

Руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Юрий Куриленко особо отметил, что федеральная налоговая служба открыта для диалога с бизнесом. Он уверен в необходимости встречаться на подобных площадках. Так предприниматели знакомятся с условиями, в которых бизнесу сейчас приходится работать.

От качества диалога с надзорными и контролирующими органами зависит стабильность работающего предприятия, его развитие, реализация инвестиционных проектов, сохранение и увеличение рабочих мест.

Символично, что первой площадкой для такой встречи стал Барнаульский завод АТИ. В день совещания там торжественно запустили новый цех. Генеральный директор предприятия Артем Шамков поблагодарил организаторов встречи за то, что для круглого стола и дискуссии выбран именно завод АТИ.

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