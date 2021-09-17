ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Катунь24: На барнаульской насосной станции обновят оборудование

Горняк22
7 часов Ago

Работы проводят для равномерного распределения уровня воды.

Фото: pixabay.com

Оборудование модернизирует «Росводоканал Барнаул» на насосной станции второго подъёма. Сейчас там строят водопроводную камеру резервуара чистой воды и монтируются отводящую задвижку диаметром 1000 мм.

«Раньше при остановке того или иного резервуара на промывку, у нас возникали проблемы с поддержанием рабочего уровня воды в остальных ёмкостях. Проводимые мероприятия позволят равномерно распределять воду, поступающую с очистных сооружений, и во всех резервуарах будут сохраняться рабочие уровни», – пояснил главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

Работы планируется завершить к концу сентября 2021 года, уточняют в пресс-службе администрации Барнаула.

Катунь24

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