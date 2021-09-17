Катунь24: На Урале выявили первый случай заражения столбняком за последние 17 лет

Заболевший ребёнок был не привит.

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Этот случай стал первым в Свердловской области за последние 17 лет, сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

«В июне 2021 года в Верхней Пышме пятилетний ребёнок получил ссадины колен, упав с велосипеда, при этом родители за медицинской помощью не обратились и тем самым отсрочили проведение экстренной профилактики против столбняка почти на 2 недели», – говорится в сообщении.

Заболевший находился на лечении в стационаре несколько месяцев, в том числе в отделении интенсивной терапии (на аппарате ИВЛ, в медикаментозной коме).

«Ребенок был не привит, так как родители отказались от проведения вакцинации по идеологическим соображениям», – уточняют в пресс-службе ведомства.

Последствиями перенесенного столбняка стали серьезные неврологические нарушения.

Катунь24