Катунь24: Ненужная формальность: автолюбители Алтайского края высказались об отмене обязательного техосмотра легковушек и мотоциклов

Предложение отменить обязательный техосмотр личного транспорта в РФ, сделав процедуру добровольной, озвучил 7 сентября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Уже 14 сентября депутаты внесли в Госдуму поправки в закон.

Руководство страны минувшим летом уже сделало шаг навстречу водителям: ранее указ об отмене обязательного ТО для получения полиса ОСАГО подписал президент РФ Владимир Путин. Инициативу же об отмене техосмотра личного транспорта уже одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство также поддержит поправки.

«Я давал неоднократно поручение проработать вопрос упрощения процедуры ТО, потому что уже всем было очевидно, что это стало просто формальностью, на которую тратили время и немалые финансовые средства порядка 30 миллионов автолюбителей каждый год», – отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Теперь предлагается вовсе отменить обязательный техосмотр для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих физлицам, и не участвующих в перевозках. Им техосмотр нужно будет проходить только при постановке на учёт машины старше 4 лет, изменении её конструкции или замены основного компонента. Также отметку о ТО в диагностической карте можно получить по собственному пожеланию. Она может понадобиться, например, при выезде на своей машине за границу.

Как отмечают алтайские автолюбители, действующие правила проведения техосмотра, принятые ещё в 1994 году, морально устарели и превратились скорее в повинность, а прохождение ТО уже не гарантирует безопасность на дороге.

«Толку от этих техосмотров за последние 10-20 лет не было. Можно было банально купить его, не проходя [диагностику машины], за 400 рублей – ещё и дешевле, чем заехать [в автосервис] и проконтролировать свой автомобиль. То, что его отменяют, замечательно. Всё равно его все покупали», – говорит руководитель Барнаульского центра высшего водительского мастерства Антон Мищенков.

В пользу отмены обязательного ТО авторы законопроекта приводят и статистику. Вероятность попадания в ДТП легковушек и мотоциклов с техническими неисправностями, с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр, низкая — 1,1 и 0,7 процента соответственно.

При этом владельцы коммерческого транспорта, для которого ТО останется обязательным, смогут проходить процедуру быстрее. По оценкам специалистов, загрузка станций диагностики в стране уменьшится с 30 до 6-8 млн техосмотров в год.

Катунь24