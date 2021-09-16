Катунь24: Неизвестный сообщил о минировании банка в Санкт-Петербурге через барнаульскую полицию

Сообщение о минировании поступило утром 15 сентября.

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Как рассказали в администрации Центрального района Санкт-Петербурга «Комсомольской правде», сообщение о минировании неизвестный передал через полицию города Барнаула.

Неизвестный заявил, что взорвёт офис банка, расположенный на Дегтярном переулке, в течение двух дней. На место для проверки выехали сотрудники правоохранительных органов.

Катунь24