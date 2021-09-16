ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Неизвестный сообщил о минировании банка в Санкт-Петербурге через барнаульскую полицию

Горняк22
15 часов Ago

Сообщение о минировании поступило утром 15 сентября.

Фото: pixabay.com

Как рассказали в администрации Центрального района Санкт-Петербурга «Комсомольской правде», сообщение о минировании неизвестный передал через полицию города Барнаула.

Неизвестный заявил, что взорвёт офис банка, расположенный на Дегтярном переулке, в течение двух дней. На место для проверки выехали сотрудники правоохранительных органов.

Катунь24

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