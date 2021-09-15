Катунь24: Новые детские площадки появились в шести барнаульских дворах

Игровые и спортивные комплексы во дворах многоэтажек монтируют по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Фото: официальный сайт Барнаула

Современные детские площадки появились по адресам: ул. Павловский тракт, 231, ул. Солнечная Поляна, 23а, ул. Красносельская, 94, ул. Советская, 6/2 и 10, а также ул. Воровского, 115а. На этой неделе подрядчики приступят к монтажу ещё одного детского игрового комплекса во дворе по ул. Островского, 15. Вскоре площадки обустроят ещё в 29 дворах, рассказали в администрации Барнаула.

Оборудование для детских площадок сконструировано из качественных материалов с учётом физиологических особенностей ребёнка и понятий о безопасности.

На благоустройство 65 дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году выделено 148,6 млн рублей из бюджетов всех уровней. В соответствии с контрактом они должны быть завершены до конца ноября.

Катунь24