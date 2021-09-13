Катунь24: Новыми средствами реабилитации могут воспользоваться жители Чарышского района

В пункте проката филиала по Чарышскому району Комплексного центра социального обслуживания населения Усть-Калманского района появились новые технические средства реабилитации. Это стало возможным благодаря программе укрепления материально-технической базы учреждений.

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

Нуждающиеся граждане могут взять во временное безвозмездное пользование следующие приспособления: ходунки-опоры, противопролежневые матрасы с компрессором, костыли с опорой под локоть, костыли подмышечные.

Ходунки-опоры позволяют сохранять равновесие и уменьшают нагрузку на ноги. Противопролежневый матрас создан для профилактики пролежней, он облегчает состояние человека, который постоянно находится в лежачем положении, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Обратиться за помощью в пункт проката технических средств реабилитации можно по адресу: Чарышский район, село Чарышское, улица Партизанская, 47 или по телефону: (38574) 21-1-15.

Катунь24