Катунь24: Несколько образовательных учреждений отремонтировали в Павловском районе

В муниципалитете ведут планомерную работу по строительству и капитальному ремонту школ и детских садов.

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Во всех школах и детских садах старые деревянные окна заменили на пластиковые, отремонтировали кровли, полностью или частично поменяли систему отопления, сообщает Министерство образования и науки региона.

В 2020 году в Павловском детско-юношеском центре провели капитальный ремонт. Рабочие частично заменили кровлю, электропроводку, окна и двери, отремонтировали и оформили актовый зал, а также закупили новую мебель.

В 2021 году в Прутской школе строители капитально отремонтировали кровлю, заменили окна, в настоящее время меняют систему отопления. В Арбузовской школе капитально отремонтировали спортивный зал, фасад утеплили и обшили, а пол застелили спортивным покрытием. В Ремзаводской школе заменят шатровую и мягкую кровлю, окна, обновят фасад, крыльцо и отмостку.

В районе уже подготовили документацию на проведение капитального ремонта в рамках краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год в Лебяжинской, Новозоринской, Первомайской, Павловской, Шаховской, Прутской, Бродковской, Арбузовской школах района и детском саду «Улыбка».

Всего на территории Павловского района работают 20 школ, 5 детских садов, а также учреждение дополнительного образования — Павловский детско-юношеский центр.

Катунь24