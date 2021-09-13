ГОРНЯК22 13.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Новое здание поликлиники № 14 в Барнауле достроят в 2022 году

Горняк22
7 часов Ago

Стройплощадку посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, после открытия она станет самой мощной в крае. Также это будет первое типовое здание для поликлиник в городе.

Мурашко предложил рассмотреть возможность создания отдельных площадей для отделения реабилитации. Такое отделение может появиться на базе одного из сегодняшних зданий поликлиники.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил в посте, который он опубликовал на своей странице в Instagram, что для новых учреждений региона будет приобретено высокоточное оборудование, в первую очередь — современнейшие рентген-аппараты.

Катунь24

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