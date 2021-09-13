Катунь24: Находящегося в федеральном розыске жителя Алтайского края задержали в детском лагере

35-летний мужчина скрывался в оздоровительном лагере «Беловодье» в Республике Алтай.

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Житель села Шипуново скрывался от следствия после того, как причинил тяжкий вред здоровью жительнице Алтайского края. Также он подозревается в незаконной вырубке леса и сбыте поддельных денег. Он должен был находиться под стражей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Установлено, что мужчина приехал в село Усть-Кокса на попутках, где устроился рабочим по укладке тротуарной плитки на одном из строительных объектов. Размещение и проживание данной строительной бригады было организовано на территории детского лагеря «Беловодье».

В настоящее время мужчина арестован. Решается вопрос о его доставлении на территорию Алтайского края.

Катунь24