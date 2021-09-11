Катунь24: Новые лица и коллективы занесли на Доску почёта «Слава и гордость Барнаула»

28 человек и 12 коллективов удостоились такой чести. Это представители медицины, образования, искусства, предпринимательства и промышленности. Кроме того, городские власти наградили ученых, общественников, спортсменов, сотрудников правоохранительных органов и средств массовой информации.

Embedded video for Новые лица и коллективы занесли на Доску почёта «Слава и гордость Барнаула»

Среди награждённых – коллектив Барнаульского станкостроительного завода. Он работал в годы Великой Отечественной войны и был одним из ключевых предприятий страны в то время. Каждый второй патрон, выпущенный в военные годы, был произведён в краевой столице.

Кроме того, на Доску почёта попали наши коллеги — радиоканал «Катунь FM», который, как и мы, входит в «Издательский дом «Регион». Они получили сертификат за значительный вклад в социально-экономическое развитие города в 2020 году.

Катунь24