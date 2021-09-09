Катунь24: Не паникуйте: спасатели потушат условный пожар в барнаульской больнице и в здании бийского вокзала
Завтра, 9 сентября 2021 года, в Алтайском крае пройдут плановые пожарно-тактические учения МЧС. Граждан просят соблюдать спокойствие.
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Тренировочные мероприятия пройдут в 12 населённых пунктах края. Для тренировок выбрали следующие учреждения:
- В Барнауле условный пожар ликвидируют в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи;
- В Бийске пожарные отработают вводные на железнодорожном вокзале;
- В поселке Сибирский Первомайского района — на подстанции Барнаульского Западно-Сибирского предприятия магистральных электрических сетей;
- В Рубцовске — на лесодеревоперерабатывающем комбинате;
- В Заринске — в торговом центре «Европа»;
- В селе Смоленское Смоленского района — в детском саду «Черемушки»;
- В Алейске — в основной общеобразовательной школе № 3;
- В селе Крутиха Крутихинского района — в Крутихинском районном суде;
- В Славгороде — в Славгородской центральной районной больнице;
- В селе Баево — в Баевского района Баевской начальной общеобразовательной школе;
- В селе Курья Курьинского района — в Мемориальном музее М.Т. Калашникова;
- В селе Шелаболиха Шелаболихинского района — в Шелаболихинской средней общеобразовательной школе № 1.
«Цель данных мероприятий — определение уровня подготовки личного состава, а также проверка слаженности действий подразделений. В ходе отработки вводных пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом», — отметили в пресс-службе МЧС.