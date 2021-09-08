Катунь24: Натальин день: традиции и приметы на 8 сентября

8 сентября Православная церковь почитает память раннехристианской мученицы Наталии, проживавшей в Никомедии в начале IV века. Её родители были благочестивыми христианами. Наталия вышла замуж за богатого и знатного юношу Адриана, который был язычником. Сама же девушка оставалась тайной христианкой.

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Во времена гонения на христиан в Никомедию прибыл римский император Максимилиан. По его приказу 23 христиан подвергли ужасным мукам. Адриан был свидетелем мучений, и его удивило ангельское терпение, с которым верующие переносили все испытания, выпавшие на их долю. Он стал расспрашивать людей о Боге. Во время разговоров с мучениками Божья благодать коснулась доброй и разумной души Адриан. Он уверовал во Христа и был готов умереть за Него. Мучители заковали его в цепи и отправили в темницу.

Наталия узнала об этом и обрадовалась, что супруг её узнал Христа. Она пришла к нему в темницу и припала к его ногам, рассказывала об ожидающем его вечном блаженстве. Спустя время Адриана предали лютым мучениям, и он отдал душу Господу. Наталия тоже вскоре умерла.

Традиции и обычаи

В народном календаре дата 8 сентября – Наталья Овсяница, Наталья и Адриан, Натальин день. На Руси этот день связывали с работами на овсяном поле. В одних местах только начинали косить овес, в других уборка уже подходила к концу. Из зерен нового урожая варили кисель и пекли блины. На этот счет существовала поговорка: «Адриан толокно месил, а Наталия блины пекла».

Значение овса в жизни русского человека переоценить трудно. Из овсяной муки выпекали оладьи и блины, готовили вкусный овсяный кисель. Из муки мелкого помола (толокна) варили каши (прежде всего для детей и больных людей). Её добавляли в жидкие похлебки, использовали в качестве начинки для пирога. Из цельного зерна варили каши, гарнир, делали солод для хмельных и лечебных напитков.

Трудясь на овсяном поле, крестьяне думали и о лошадях:

Коль не вырастит овес, то наглотаешься слез (нечем будет коня кормить).

Не погоняй кнутом, а погоняй мешком.

Не кони везут, а овес везет.

У сытого коня восемь ног.

8 сентября проводились разные обрядовые действа. Обязательно нужно было отведать блюда из толокна. Это способствовало благополучной уборке овса и богатому урожаю в следующем году. Труженику такая пища прибавляла сил. Заканчивали уборку овса торжественным внесением в дом последнего снопа. Ставили его в большой угол под иконами. Последний сноп несли с поля с песнями. Всеобщее веселье, связанное с этим ритуалом, и называлось – овсяница.

Простой люд овсяницу проводил очень весело. Косари носили к хозяину овсяный сноп в виде чучела. От хозяина они получали подарки и угощения.

В Забайкалье в этот день организовывали так называемые помочи: 10-15 человек помогали зажиточным крестьянам в поле. После жатвы помощников хорошо кормили и катали на тройках. Для помощи вдовам и беднякам собирали девочек-подростков, которые весь день жали хлеб.

В Москве в XIX веке на Наталью-овсяницу устраивали народное гулянье у Сретенского монастыря. Связано это было с праздником Сретение иконы Владимирской Божьей Матери, который тоже отмечали 8 сентября. В Туле народ гулял у храма Георгия на Ржавце.

Святой Наталии молились о супружеском счастье, а также о хороших отношениях между родственниками.

В этот день срывали ветку рябины и ставили дома. Она служила оберегом семейного благополучия. Ещё считается, что рябина защищает от плохого влияния загробного мира: явления живых мертвецов, кошмарных снов об усопших. Ведающие люди говорили, что крестик из рябины может защитить от любых неприятностей.

Приметы и поверья

Гром гремит – к теплой осени. Если на небе облака редкие, то будет холодно и ясно. Если листья с березы и дуба не опали, то зима будет суровой. Если утро холодное, то зима будет морозной и ранней. Много рябины – скоро наступят холода. Если много опят в лесу, то «бабьего лета» не жди.

Человеку, родившемуся 8 сентября, следует носить яшму. Если девочку, появившуюся на свет в этот день, назвать Натальей, она проживет долгую и счастливую жизнь.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24