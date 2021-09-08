Катунь24: Новую школу на месте аварийной построят в Бийске

Также в городе благоустроят набережную и зелёную зону возле торгового центра «Ривьера» и в парке «Нагорный». Таковы итоги визита председателя АКЗС Александра Романенко и депутатов фракции «Единая Россия» в наукоград.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Новую школу на месте аварийной построят в Бийске

Здание 31-й школы Бийска было построено в 1964 году, но из-за ошибки строителей и проектировщиков почти сразу начало разрушаться и в итоге стало аварийным. Сейчас учащихся школы распределили по двум учебным заведениям. Детей ежедневно доставляют школьные автобусы. Старое здание школы снесут, на его месте построят новое на 350 мест. И это не единственный подобный объект в крае.

В Бийске не забывают и о благоустройстве. За несколько лет создано несколько современных общественных пространств. В этом году 15 миллионов рублей направили по программе «Формирование современной городской среды» на работы в парке «Нагорный» и смотровую площадку. Проложили дорожки, установили фонари и арт-объекты, уличные тренажеры. Это место уже стало популярным среди бийчан.

Благоустройство зеленой зоны за торговым центром «Ривьера» началось в 2020 году. До этого там был пустырь. Но работы не завершили, по мнению администрации города, подрядчик не выполнил условия контракта.

Депутаты АКЗС считают, что отсутствие у жителей понимания, что происходит, только усугубляет ситуацию и создаёт негативный фон. Поэтому важная часть работы местных властей состоит в своевременном информировании бийчан.

Председатель краевого Парламента Александр Романенко призвал местные власти контролировать процесс и требовать от подрядчиков чёткого соблюдения проекта, чтобы не разочаровать жителей. Ведь именно для них создают новое место отдыха.

Рядом с будущей зелёной зоной в этом году обустроят набережную. На эти цели из краевого бюджета выделили 6 миллионов рублей. Подрядчики смонтируют наружное освещение, уложат дорожку из брусчатки, установят лавочки, урны и ограждение. Работы уже в активной фазе: за счёт местного бюджета укрепили откосы, отсыпали территорию камнем и установили георешетку.

Катунь24