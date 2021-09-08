Катунь24: На Алтае зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19

В Республике Алтай зафиксировали один из наименьших темпов прироста в сутки. Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией, показатель составил 0,08 %.

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Также в список вошла Москва, Санкт-Петербург и Республика Бурятия.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва, Республика Алтай — 0,08 %, Санкт-Петербург — 0,11 %, Республика Бурятия — 0,15 %», — говорится в сообщении.

Катунь24