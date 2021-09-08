Катунь24: На улице Энтузиастов в Барнауле запретят парковку автомобилей

Об этом сообщили в администрации города.

Фото: pixabay.com

С 27 сентября 2021 года в районе разворотного кольца на остановке общественного транспорта «Стадион» вблизи дома № 10 по улице Энтузиастов будут выполняться работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств.

Ограничение необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, а также беспрепятственного движения городского электротранспорта.

Катунь24