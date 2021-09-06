Катунь24: На перескрёстках Барнаула начали устанавливать камеры видеофиксации

Комплексы контроля будут фиксировать факты проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил дорожного движения, а также отслеживать скоростной режим водителей.

Фото: barnaul.org

Работы по установке ведет КГКУ «Алтайавтодор». Камеры появятся в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, уточняют в пресс-службе администрации Барнаула. Так, в ночь со 2 на 3 сентября 2021 года первый комплекс установили на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова.

«Это позволит повысить безопасность участка, на котором располагается въезд в краевую столицу со стороны Змеиногорского тракта. Комплексы будут фиксировать факты проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил дорожного движения. По проспектам Ленина и Красноармейскому будет контролироваться скоростной режим движения», – подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Камеры установят ещё на четырех перекрестках города: на пересечении пр.Калинина с улицей Профинтерна, пр.Ленина с ул.Партизанской, Павловского тр-та с ул.Солнечная Поляна, ул.Попова и ул.Энтузиастов. В эксплуатацию их планируют ввести до 31 октября 2021 года.

Катунь24