Катунь24: На Алтае за миллион рублей продают телёнка, который видел Киркорова

В Горно-Алтайске на сайте объявлений появилось сообщение о продаже теленка, который видел поп-короля эстрады Филиппа Киркорова. За животное продавец хочет получить миллион рублей.

Фото: Avito.ru

Автор объявления уточняет, что это тот самый теленок, которого встретил на своем пути Киркоров, когда приехал в Республику. Певец заснял животное и выложил в свой инстаграм-аккаунт.

Также местный житель готов обменять телёнка на двухэтажный дом в Дубровке или Майме.

Мошенников и бездельников продавец попросил его не беспокоить.

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Напомним, в конце августа народный артист России, эстрадный певец, актер и продюсер Филипп Киркоров прибыл в Республику Алтай на день рождения популярного российского блогера Елены Блиновской.

Пока он добирался после самолёта до места празднования, король эстрады, как называют его фанаты и коллеги, записал несколько видео в свой аккаунт в Instagram. В них он восторженно отозвался о красоте Горного Алтая и о встретившихся ему по пути коровах, мирно пасшихся вдоль дороги.

Отметим, грандиозная вечеринка в честь юбилея Елены Блиновской с участием звезд российской эстрады, известных блогеров и телеведущих прошла 25 августа 2021 года.

Катунь24