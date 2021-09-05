Катунь24: На Алтае за миллион рублей продают телёнка, который видел Киркорова
В Горно-Алтайске на сайте объявлений появилось сообщение о продаже теленка, который видел поп-короля эстрады Филиппа Киркорова. За животное продавец хочет получить миллион рублей.
Фото: Avito.ru
Автор объявления уточняет, что это тот самый теленок, которого встретил на своем пути Киркоров, когда приехал в Республику. Певец заснял животное и выложил в свой инстаграм-аккаунт.
Также местный житель готов обменять телёнка на двухэтажный дом в Дубровке или Майме.
Мошенников и бездельников продавец попросил его не беспокоить.
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Напомним, в конце августа народный артист России, эстрадный певец, актер и продюсер Филипп Киркоров прибыл в Республику Алтай на день рождения популярного российского блогера Елены Блиновской.
Пока он добирался после самолёта до места празднования, король эстрады, как называют его фанаты и коллеги, записал несколько видео в свой аккаунт в Instagram. В них он восторженно отозвался о красоте Горного Алтая и о встретившихся ему по пути коровах, мирно пасшихся вдоль дороги.
Отметим, грандиозная вечеринка в честь юбилея Елены Блиновской с участием звезд российской эстрады, известных блогеров и телеведущих прошла 25 августа 2021 года.