Катунь24: На строительство детского сада в Алтайском крае выделили больше 300 млн рублей

В селе Поспелиха продолжается строительство детского сада на 140 мест, включая 40 мест для детей ясельного возраста, по национальному проекту «Демография».

Фото: educaltai.ru

Во вторник, 31 августа, с рабочим визитом в селе Поспелиха побывали председатель АКЗС Александр Романенко, председатель комитета по социальной политике АКЗС Ирина Солнцева и начальник отдела реализации федеральных и региональных программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Инна Остякова.

Делегация из краевой столицы посетила детский сад, строительство которого завершено на 85 %. Сейчас ведутся отделочные работы на втором этаже, ремонт первого уже практически завершён. Также специалисты занимаются благоустройством территории.

В ведомстве отметили, что на создание дошкольного учреждения направили более 300 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Катунь24