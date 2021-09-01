Катунь24: Новая «Сказка»: в Барнауле открыли здание краевого государственного театра кукол

Его построили на прежнем месте, на улице Пушкина, в историческом центре краевой столицы. Больше трёх лет артисты театра кукол работали в приспособленном здании бывшего кинотеатра «Родина» и очень ждали возвращения в свой обновлённый дом.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Новая «Сказка»: в Барнауле открыли здание краевого государственного театра кукол

Строительство современного театрального здания продлилось немного дольше, чем предполагали изначально – в основном, из-за пандемии коронавируса. Но краевые власти решили не жертвовать качеством постройки в угоду срокам.

«Качество всё-таки важнее, чем сроки. И не надо гнать к каким-то конкретным датам, событиям, обещаниям и юбилеям. Всегда можно объясниться с теми для кого мы это строим. И сделать объект, который будет стоять десятилетия. А мы надеемся, что и века», – подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Театр построен по уникальному авторскому проекту и само его здание в определённом смысле является произведением искусства, ему позавидуют кукольные театры многих регионов страны. Для Виктора Томенко провели экскурсию по зданию театра, продемонстрировали просторный зрительный зал, способный вместить более 200-сот гостей, камерный зал с «театром на подушках» и современную систему электронной продажи билетов через терминал. Система позволяет легко выбрать спектакль, ознакомиться с афишей, посмотреть трейлеры к спектаклям, а также найти любую информацию о нашем театре. Также бесконтактная оплата с помощью смартфона или банковской карты.

В строительство здания театра вложили порядка 465 миллионов рублей. Финансирование выделили из краевого бюджета. Дополнительно благодаря федеральному партийному проекту «Единой России» «Культура малой родины» театр получил около 40 миллионов рублей на обновление оборудования.

«Наш театр кукол для самых маленьких зрителей «Сказка» становится в ряд с самыми лучшими театрами для детей всей страны. Поверьте, лучшими. И пусть дети сюда приходят, радуются. Это действительно будет сказка», – отметил депутат Государственной Думы Российской Федерации Даниил Бессарабов.

Первые спектакли детям покажут уже в субботу, 4 сентября. Это будут постановки «Репка» и «Денискины рассказы». А 16 сентября пройдёт первое кукольное представление для взрослых «Паша» – оно откроет 58-й театральный сезон.

Катунь24