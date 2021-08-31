Катунь24: Неизвестных, ограбивших ювелирный магазин в барнаульском ТЦ, задержали в Омске и Новосибирске

Ранее в городском сообществе «Барнаул 22» сообщали, что троих подозреваемых задержали в Новосибирске, четвёртый ещё находится на свободе.

Фото: Телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul

Напомним, ночью 9 июля 2021 года грабители пробили отверстие в стене торгового центра «Лето», которое вывело их в ювелирный отдел. Через дыру неизвестные пролезли в магазин и тем же путем вынесли из него украшений на 6 миллионов по закупочным ценам. Исчезновение товара сотрудники заметили лишь утром.

Сегодня, 30 августа 2021 года, в Telegram-канале Unusial Crimes Barnaul сообщили, что трех преступников задержали в Омске, одного – в Новосибирске. Полицейские также изъяли у них часть похищенного, однако большинство украшений они уже успели отдать перекупщикам.

По информации Telegram-канала, похитителями оказались ранее судимые молодые люди: 23-летний (ранее неоднократно судимый за кражи и изнасилование), 26-летний (судимый за грабёж, наркотики, кражу и угон автомобиля), 29-летний (получавший срок за грабёж, кражи и разбой) и 26-летний (судимый за разбой и кражи) парни. На автомобиле последнего мужчины и скрылись с ворованными украшениями. Его хозяина задержали в Новосибирске.

Следствие по делу продолжается.

Катунь24