Катунь24: На Алтае мужчина стрелял по коровам, пасущимся вдоль дороги

Прокуратура Республики Алтай начала проверку видеоролика, в котором мужчина стреляет в стадо пасущихся животных из пневматического пистолета.

Фото: Скриншот видео

Видео, размещённое в Instagram, вызвало большой резонанс среди пользователей Сети. На нём видно, как мужчина выходит из автомобиля и начинает стрелять по коровам из пистолета.



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«Действиям данного лица будет дана оценка в соответствии с нормами уголовного, административного законодательства и приняты меры реагирования», – уточняется в пресс-службе ведомства.

В комментариях к ролику пользователи указали, что стрелявший мужчина – турист из Новосибирска.

Катунь24