Катунь24: На алтайской трассе перевернулась иномарка

ДТП произошло вчера, 29 августа, на Семинском перевале.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Водитель Toyota Rav-4 не справилась с управлением на спуске. По словам женщины, она не вписалась в поворот и резко нажала педаль тормоза. В результате автомобиль перевернулся и вылетел на обочину.

Как рассказали очевидцы сообщества «Инцидент Барнаул», ДТП обошлось без серьёзных последствий. Водитель смогла самостоятельно выбраться из перевёрнутого автомобиля, пассажир получила травму.

Катунь24