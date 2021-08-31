Катунь24: На Алтайский край обрушилась магнитная буря

Сегодня, 30 августа 2021 года, геомагнитные возмущения достигли пяти баллов.

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По прогнозам рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН, магнитная буря в регионе сохранится один день. Следующая солнечная активность возможна 1 сентября 2021 года; по оценке специалистов она составит 3-4 балла.

Метеозависимые люди в период солнечной активности могут ощущать недомогания. Чтобы снизить для себя неприятные последствия, рекомендуется отказаться от вредных привычек, пить больше чистой воды, соблюдать режим сна и отдыха, добавить в рацион больше овощей и фруктов, а также постараться избегать стрессов и больших нагрузок.

Катунь24