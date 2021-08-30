Катунь24: Найдено антитело, защищающее от всех штаммов COVID-19

Исследователи из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) выявили антитело, которое способно нейтрализовать распространённые мутации коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

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Учёные изучили 43 образца и проанализировали, насколько эффективно они предотвращают заражение клеток исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. После этого девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах.

В итоге выяснилось, что антитело SARS2-38 может бороться со всеми известными штаммами коронавируса: «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота», а также другими редкими мутациями. Антитело присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной, и способно нейтрализовать вирус даже при низкой концентрации и воздействовать на все варианты возбудителя инфекции.

Катунь24