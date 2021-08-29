Катунь24: Небольшой дождь: о погоде в Алтайском крае 29 августа

По данным Алтайского ЦГМС, 29 августа во второй половине дня в северо-западных районах небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

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В Алтайском крае днём +26…+31 градус. Во второй половине дня в северо-западных районах небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днём +27…+29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Катунь24