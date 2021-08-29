Катунь24: Николай Дроздов прочитает экскурсию гостям Телецкого озера
Ведущий популярной программы «В мире животных» записал аудиоэкскурсию для теплохода «Пионер Алтая».
Фото: instagram.com/pioneraltaya
«Проект длился несколько месяцев – от получения согласия на озвучивание до согласования текста и самой записи. Николай Николаевич не всем даёт добро. У него есть свои принципы и ценности, по которым он отбирает проекты», — говорится в официальном Instagram-аккаунте «Пионера Алтая».
Николай Дроздов расскажет об уникальной природе Телецкого озера и Алтайского заповедника, а также особенностях ландшафта и климата. Основная часть экскурсии посвящена животным, обитающим в прителецкой тайге.