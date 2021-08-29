Катунь24: Новый охотничий сезон стартовал в Алтайском крае

По данным регионального Минприроды, в регионе числится более 70 тысяч охотников.

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В этот период летне-осенней охоты разрешено ловить водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. К ним относятся:

к водоплавающей дичи относятся гуси, утки и лысуха (сроки охоты: с 28.08.2021 по 30.11.2021);

к боровой дичи – глухари, тетерев, рябчик и вальдшнеп (сроки охоты: с 28.08.2021 по 31.12.2021);

к болотно-луговой – дупеля, бекасы, гаршнеп, травник, чибис, тулес, улиты, веретенники, коростель, пастушок и обыкновенный погоныш (сроки охоты: с 28.08.2021 по 30.11.2021);

к полевой и степной дичи – серая куропатка, перепела, голуби и горлицы (сроки охоты: с 28.08.2021 по 30.11.2021).

У охотника обязательно должны быть с собой охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевка. В ведомстве также напомнили, что жителям Алтайского края необходимо сблюдать правила охоты и пожарной безопасности, а также технику безопасности при обращении с оружием и поведения на воде.

«Все запреты и ограничения прописаны в Правилах охоты, и с ними должен быть знаком каждый охотник, обладающий оружием. Например, запрет на применение нарезного оружия и гладкого, снаряженного картечью, при охоте на водоплавающую дичь, запрет на стрельбу в темное время суток по неясно видимой цели и другие», – подчеркнул замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник отдела охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

Действует запрет на охоту с огнестрельным оружием ближе 200 метров от жилья. Также запрещено стрелять по плохо видимой цели, по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах или столбах линий электропередачи, информационным знакам. Управление охотничьего хозяйства, Росгвардия и ГУВД по Алтайскому краю проводят рейды по охотничьим угодьям, они вродлятся в течение всего сезона охоты. Особое внимание уделят степным районам Алтайского края, где представлены основные группы дичи. На особо охраняемых природных территориях охота запрещена.

Катунь24