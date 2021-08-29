Катунь24: На Алтае перекроют дорогу из-за чемпионата России по триатлону

Движение для все видов транспорта закроют на участке дороги Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь, сообщает Алтайавтодор.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае с 27 по 29 августа 2021 года пройдёт фестиваль ALTAI3RACE: Siberian Tri Fest. Его называют первым триатлоном на полужелезной дистанции в Сибири. Соревнования также совместят с чемпионатом России на средней дистанции. Участники пройдут плавательный этап 1,9 км по искусственному озеру, велоэтап 90 км «по утопающему в зелени живописному шоссе с отличным гладким асфальтом, вьющемуся вдоль бурной реки Катунь» и беговой этап 21,1 км.

Проезд временно закроют на трассе Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь: от поворота на Altai Palace до границы с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и далее по территории ОЭЗ до разворотного кольца на съезде с моста. Ограничения движения будут действовать:

28 августа с 9:30 до 12:30,

29 августа с 8:00 до 16:00.

Катунь24