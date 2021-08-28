ГОРНЯК22 28.08.2021
Алтайский край

Катунь24: На трассе в Алтайском крае разбился мотоциклист

Горняк22
14 часов Ago

Смертельное ДТП произошло утром 27 августа 2021 года.
 

Фото: Региональное управление ГИБДД

«60-летний мужчина, управляя автомобилем SsangYong, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Рубцовска, допустил столкновение с мотоциклом Иж под управлением 62-летнего водителя, который ехал в попутном направлении и совершал поворот налево», – сообщили в  региональном ГИБДД.

От полученных травм мотоциклист скончался до прибытия врачей.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Катунь24

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