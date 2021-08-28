Катунь24: На трассе в Алтайском крае разбился мотоциклист
Смертельное ДТП произошло утром 27 августа 2021 года.
Фото: Региональное управление ГИБДД
«60-летний мужчина, управляя автомобилем SsangYong, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Рубцовска, допустил столкновение с мотоциклом Иж под управлением 62-летнего водителя, который ехал в попутном направлении и совершал поворот налево», – сообщили в региональном ГИБДД.
От полученных травм мотоциклист скончался до прибытия врачей.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.