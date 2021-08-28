Катунь24: На военных складах в Казахстане прогремели взрывы. Есть погибшие

По меньшей мере четверо военнослужащих погибли в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области. Об этом во время брифинга рассказал министр обороны республики Нурлан Ермекбаев.

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Вечером 26 августа 2021 года на военном складе в Байзакском районе Жамбылской области начался пожар. На место приехали пожарные.

По последним данным, на территории склада прогремело шесть взрывов. В Министерстве обороны Казахстана рассказали, что взорвался тротил. В МЧС республики сообщили, что на складах хранилось до 500 тонн этого взрывчатого вещества.

«К сожалению, четверо военнослужащих при ликвидации последствий погибли. Это военный прокурор Южного региона полковник Капезов, сержант, служивший по контракту, Марат Мешинбай, ефрейтор по контракту Руслан Жанболатов и служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев. Пользуясь случаем, от имени коллег выражаю соболезнования близким погибших», — заявил министр Нурлан Ермекбаев во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

Катунь24