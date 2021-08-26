Катунь24: Начальник Алтайской таможни и бизнес-омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве

Сотрудничество алтайских предпринимателей и их зарубежных партнёров станет проще благодаря взаимодействию бизнеса и государства. Начальник таможни Сергей Беседин и уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов подписали соглашение о взаимодействии. А посвятили церемонию предстоящему юбилею региональной таможенной службы.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Начальник Алтайской таможни и бизнес-омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве

Теперь на Алтайской таможне будут проводить рейды, которые необходимы для профилактики и выявления нарушений прав предпринимателей. Предприниматели могут ускорить доставку своей продукции, приняв участие в проекте «Зелёный коридор». Эта технология предполагает обмен информацией между странами-партнёрами. Например, проверенную Алтайской таможней машину могут не проверять на въезде в Таджикистан. И наоборот. Уже 8 представителей нашего региона подали заявки на участие в проекте. Они работают с Китаем, Таджикистаном, Индией и Узбекистаном.

Ещё одна платформа для взаимодействия делового сообщества и государства — Международный таможенный форум. Он пройдёт в октябре 2021 года в Москве и будет приурочен к 30-летию Федеральной таможенной службы. В этом году участники форума обсудят перспективы интернет-торговли и совершенствование электронных сервисов для бизнеса.

Катунь24