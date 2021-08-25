Катунь24: На барнаульской нефтебазе прокомментировали возможную утечку отходов в Обь

Предположение об этом в социальных сетях высказали горожане, когда 23 августа 2021 года барнаулец обнаружил нефтяное пятно у выхода в Обь.

Фото: Инцидент Барнаул

О загрязнении горожанин сообщил в паблике «Инцидент Барнаул». Он опубликовал кадры с места, в котором заметил разлив токсичной жидкости и плёнку из нефтепродуктов. Со слов очевидца, участок находится у большого ковша до выхода в Обь в Барнауле.

Пресс-служба нефтебазы сообщила katun24.ru, что сегодня, 24 августа 2021 года, предприятие проинспектировали Росприроднадзор, МЧС и администрация Барнаула.

«Осмотр территории нефтебазы не выявил фактов влияния на окружающую среду со стороны объекта. Оборудование нефтебазы работает в штатном режиме, в круглосуточном режиме осуществляется контроль соблюдения требований промышленной и экологической безопасности технологических процессов приема, хранения, отпуска нефтепродуктов», – уточнили в пресс-службе нефтебазы.

Катунь24