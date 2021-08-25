Катунь24: На два дня перекроют дороги в Алтайском крае

Движение будет закрыто на участках дорог сегодня и завтра, 24 и 25 августа 2021 года.

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Движение для все видов транспорта временно ограничат:

24 августа с 17:40 до 20:30 на участке автодороги «н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д «Подъезд к с. Фирсово» — с. Фирсово – а/д «Фирсово-Бобровка-Рассказиха» – н.п. Бобровка»;

25 августа с 11:10 до 14:00 на участке автодороги «н.п. Бобровка – а/д «Фирсово-Бобровка-Рассказиха» — с. Фирсово – а/д «Подъезд к с. Фирсово» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Б. Ключи».

Мера будет действовать в связи с плановым движением военных колонн. Региональная ГИБДД приносит гражданам извинения за предоставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут перемещения.

Катунь24