Катунь24: Новый герб Барнаула планируют утвердить к концу сентября

Поводом для изменения герба Барнаула послужило несоответствие его содержания требованиям Геральдического совета при президенте РФ.

Фото: обновлённый парадный герб Барнаула

Исторический герб, который был пожалован Барнаулу в 1846 году, будет приведён в соответствие с современными геральдическими требованиями и административно-территориальным делением страны.

С концепцией возможных изменений герба участников совещания по внесению изменений и утверждению герба Барнаула, которое прошло 24 августа, ознакомил председатель Алтайского отделения Сибирской геральдической коллегии Сергей Чеков, который вошел в состав рабочей группы, созданной в администрации города.

Эксперты разработали описание герба, которое в геральдике считается приоритетнее рисунка. На основании описания предложен предварительный эскиз герба в трех его видах: большом, или парадном, среднем и малом.

Ранее Сергей Чеков представил эти эскизы главе Барнаула Вячеславу Франку. По словам главы, изменение герба города – важный и ответственный шаг, его необходимость продиктована временем. Вячеслав Франк также отметил, что при разработке современного герба города необходимо обязательно учитывать мнения экспертов-геральдистов, чтобы не допустить стилистических ошибок и соблюсти требования геральдической науки, а также мнение общественности.

Геральдисты предлагают оставить изображение сереброплавильной печи как действительно исторического символа города и сохранить форму герба – французский щит. Предлагается следующее описание к гербу: «На лазоревом поле среди горных пород стоящая на зеленой земле серебряная дымящая плавильная печь».

В среднем варианте герба щит увенчан золотой башенной короной, используемой для городов-столиц субъектов РФ. В парадном (большом) гербе щит с геральдической короной окружен лентой Ордена Октябрьской революции, которым награжден Барнаул. Историческую принадлежность к Томской губернии предлагается сохранить в изображении щитодержателей. По обе стороны от щита изображается серебряный конь с золотыми копытами. Были рассмотрены и другие варианты щитодержателей, однако этот, по мнению экспертов, отражает историческую преемственность и выглядит наиболее эстетичным.

Также Сергей Чеков озвучил предлагаемое описание флага, который тоже необходимо изменить, и показал его примерный эскиз: «Прямоугольное двустороннее полотнище с соотношением ширины к длине 2:3 воспроизводящие фигуры из герба города Барнаула, выполненные голубым, зеленым, красным, белым цветом. Флаг города Барнаула составлен на основе герба города Барнаула и повторяет его символику. Ширина зеленой полосы – 1/6 ширины полотнища».

Сергей Чеков подчеркнул, что предложенные эскизы схематичные и предварительные. Над проработкой изображения герба и флага сейчас трудятся новосибирские и московские художники.

Председатель Общественной палаты города Барнаула Владимир Лопаткин отметил, что предложенный вариант герба учитывает все требования геральдики, отражает исторические корни города, его главную награду. На ближайшем заседании Общественной палаты эскизы будут предложены к обсуждению, сообщает официальный сайт Барнаула.

Председатель правового комитета администрации города Екатерина Шаповалова предложила определить переходный период, когда можно будет использовать и старую, и новую символику одновременно, 2030 годом. Именно этим сроком обозначен действующий переходный период использования двух видов гербов. К тому же 2030 — это год 300-летия Барнаула.

Переход на новый герб не потребуют значительных финансовых затрат бюджета, так как будет проводиться планомерно в рабочем порядке. Планируется, что предложенная концепция символики Барнаула будет рассмотрена общественниками и вынесена на утверждение депутатам в сентябре этого года. После чего весь пакет документов будет отправлен для окончательной регистрации в Геральдический совет.

Катунь24