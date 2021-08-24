Катунь24: На Алтае мужчина украл из детсада батареи и потратил все деньги на алкоголь

В краже подозревают 38-летнего жителя Алтайского края, который работал на стройке. Мужчина уже и раньше имел проблемы с законом.

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32-летний житель Онгудайского района обратился в полицию и рассказал, что с территории строящегося детского сада кто-то украл 17 радиаторов системы отопления. Сумма причиненного ущерба составила 85 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний житель Алтайского края, который работал на строящемся объекте. Мужчину доставили в полицию, там он во всём признался. Он пояснил, что хотел незаконно подзаработать и решил продать систему отопления. Злоумышленник предложил первому встречному водителю грузовика купить у него стройматериалы за 5 тысяч рублей, на что тот согласился.

Вырученные деньги мужчина потратил на собственные нужны и алкоголь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба), сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Катунь24