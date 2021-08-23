Катунь24: На Алтае незаконно убили горного козла

Группа охотников, которых задержали полицейские, состояла из 5 человек. Двое из них — жители Москвы.

Фото: пресс-служба национального парка Сайлюгемский

Как рассказали в пресс-службе национального парка «Сайлюгемский», охотников задержали 14 августа в урочище Бартулдак. При них была обнаружена туша добытого сибирского горного козла, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Двух охотившихся москвичей сопровождали два жителя Горно-Алтайска, а также житель села Джазатор. Ущерб, нанесённый животному миру региона, оценили в 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Добыча этого животного разрешена лишь на общих охотничьих угодьях.

Урочище Бартулдак находится в кластере «Аргут» Сайлюгемского национального парка, где обитает крупнейшая в России группировка снежного барса: не менее 12 особей. Основная добыча ирбиса на данном участке — сибирский горный козёл, численность которого испытывает огромный прессинг со стороны охотников.

Катунь24