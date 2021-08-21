Катунь24: На Алтае при сходе лавины погиб турист

Погибшим оказался уроженец Уфы.

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Это произошло вечером 15 августа 2021 года на высоте около 4 тысяч метров – на гребне у подножия пика Делоне.

Как пишут уфимские СМИ со ссылкой на родственников погибшего, во время разбивки лагеря обвалился снежный наддув (карниз) из-за сошедшей лавины, под который и попал мужчина. Известно, что лавина сошла на сторону ледника Менсу.

Как уточнили «Новостям Горного Алтая» в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о ЧП им поступала. Известно, что тургруппа не была зарегистрирована.

Тело туриста удалось обнаружить только через несколько часов. Днём 16 августа на вертолете его перевезли в село Усть-Кокса.

Катунь24