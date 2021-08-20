Катунь24: Новый управляющий возглавил Алтайское отделение Банка России

Управляющим отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центробанка России назначили Андрея Иванова. Об этом сообщает сайт Банка России.

Фото: cbr.ru

Андрей Иванов родился в Барнауле. Он работает в организации уже 28 лет. 26 из них Иванов проработал на различных должностях в барнаульском отделении, прошёл путь от экономиста второй категории отдела по организации работы с коммерческими банками до заместителя управляющего.

До назначения Иванов занимал должность заместителя управляющего красноярским отделением.

Катунь24