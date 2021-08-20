ГОРНЯК22 20.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Новый управляющий возглавил Алтайское отделение Банка России

Горняк22
10 часов Ago

Управляющим отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центробанка России назначили Андрея Иванова. Об этом сообщает сайт Банка России.

Фото: cbr.ru

Андрей Иванов родился в Барнауле. Он работает в организации уже 28 лет. 26 из них Иванов проработал на различных должностях в барнаульском отделении, прошёл путь от экономиста второй категории отдела по организации работы с коммерческими банками до заместителя управляющего.

До назначения Иванов занимал должность заместителя управляющего красноярским отделением.

Катунь24

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