Катунь24: На родине Валерия Золотухина в Алтайском крае благоустроили мемориальный комплекс

Могилу в селе Быстрый Исток оформили колыванским камнем, сообщает региональное Министерство культуры.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Могила, в которой похоронен артист, сначала представляла собой земляной холм с деревянным крестом.

«За могилкой мы ухаживаем, но это же земля: дождь, снег, постоянно приходится подправлять, да и деревянный крест недолговечен. Могилка выглядит уже неопрятно, и надо бы более долговечное решение», – рассказал друг и земляк Валерия Золотухина, житель села Быстрый Исток Виталий Кирьянов.

Вспоминая когда-то сказанные слова Валерием Сергеевичем о Колыванском заводе, Кирьянов говорил о том, что хорошо бы могилу оформить колыванским камнем. Инициативу поддержал генеральный директор Колыванского камнерезного завода Андрей Михеев, а также выразил готовность сделать и передать селу мемориальный комплекс из колыванского камня на условиях благотворительности. Эскиз мемориального сооружения, повторяющий образ установленного деревянного креста, согласовывали с краевым Министерством культуры, администрацией районов и родственниками Валерия Золотухина.

Работы по подготовке места захоронения к установке памятника и по самой установке оплачивались в складчину, когда-то так строился храм в Быстром Истоке. Свой вклад внесли депутаты Даниил Бессарабов из Государственной Думы РФ и Сергей Лямин из краевого парламента, а также артисты и друзья Золотухина – Валерий Черняев из Театра на Таганке и артисты Молодежного театра, брат Владимир Золотухин и племянники Валерия Сергеевича.

«Памятник красивый и светлый, каким и был Валера», – отметил друг актёра заслуженный артист России Валерий Черняев.

Катунь24