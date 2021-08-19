Катунь24: На Алтае 14-летняя девочка-водитель погибла в ДТП
Смертельная авария произошла вчера, 17 августа 2021 года, около 4:40 в Усть-Канском районе Республики Алтай.
Фото: МВД по Республике Алтай
Предварительно установлено, что автомобиль Mitsubishi Colt слетел с дороги и опрокинулся. За рулём машины была 14-летняя жительница Усть-Кана. Она ехала с компанией со стороны районного центра в направлении Кайсына, но по какой-то причине не справилась с управлением.
В результате ДТП девочка скончалась на месте до приезда врачей, сообщает региональное управление МВД.
Троих пассажиров – двух 16-летних жительниц села Тюдрала и 15-летнего жителя села Онгудай – госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.