Катунь24: На трассе Новосибирск – Барнаул ребёнок и мужчина погибли в ДТП

Смертельная авария произошла сегодня ночью, 16 августа 2021 года.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Новосибирской области

Как сообщает УГИБДД по Новосибирской области, сегодня в 0:15 водитель автомобиля Great Wall ехал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. В какой-то момент он выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Hino Ranger, а затем с попутным автомобилем Mercedes-Benz 1992 HR.

На месте погибли 30-летний мужчина, водитель внедорожника, и пассажир — восьмилетний ребёнок. Также в больницу доставили двух женщин, 1975 и 1983 годов рождения, 17-летнюю девушку и 17-летнего парня — все пассажиры Great Wall.

Катунь24