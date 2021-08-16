Катунь24: Необычную коллекцию собрал художник по костюмам из Барнаула

Вот уже пять лет друзья Геннадия Осташова привозят ему в подарок из отпуска не магнитики, а напёрстки. За 5 лет их скопилось уже больше 50-ти. С самыми редкими экспонатами этой коллекции познакомилась наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Необычную коллекцию собрал художник по костюмам из Барнаула

Художник по костюму Геннадий Осташов стал коллекционером случайно. Около 5 лет назад благодарная клиентка привезла ему в подарок напёрсток из Венеции. О необычном подарке Геннадий рассказал друзьям и родственникам. Тем идея пришлась по душе, так что выбор подарков для окружения художника перестал быть проблемой. Геннадий и сам стал привозить такие сувениры с гастролей.

«Такую вещь не выкинешь. И она как-то нетривиальна, она отражает меня. Мне нравится собирать именно напёрстки, потому что это как-то характеризует моё дело, которым я занимаюсь. Она характеризует страну, город, определённое событие. Есть связь с каким-то конкретным человеком», — поделился Геннадий Осташов.

География коллекции широка. Напёрстки хранят воспоминания о поездках по российским городам, а также дают представление о культуре Грузии, Турции, Нидерландов и Италии.

В коллекции Геннадия есть как исключительно декоративные, так и функциональные напёрстки. Встречаются среди них и действительно редкие экземпляры.

«Вот от один такой единственный из здесь представленных антикварный напёрсток. Ему больше полутора века. Он с гербовой печатью. Он привезён подругой нашей семьи из Баварии. Здесь на нём сюжеты из жизни того времени. И он фарфоровый, настоящий. Прям такой тонкий белый фарфор. Им можно пользоваться», — рассказал Осташов.

Геннадию нравится ещё и то, что такая коллекция занимает очень мало места в дорожной сумке и в доме. Так что расширять её можно почти бесконечно.

Катунь24