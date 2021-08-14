Катунь24: Новые трамваи в Барнауле появятся при помощи регионального правительства

Как отметил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, в ближайшие годы в рамках исполнения указа президента предстоит провести значительное обновление инфраструктуры городов, в том числе электротранспорта, поэтому к решению данного вопроса приступать надо уже сегодня.

Фото: barnaul.org

Во время приезда в Алтайский край руководителей одного из крупнейших отечественных производителей электротранспорта – компании «Уралтрансмаш» прошла встреча генерального директора Дмитрия Семизорова и его заместителя Андрея Макарова с главой города Барнаула Вячеславом Франком. Они обсудили перспективы сотрудничества в части приобретения новых трамваев для краевой столицы.

Кроме того, по данному вопросу в администрации города прошло рабочее совещание с участием первого заместителя главы города Анатолия Воронкова, представителей отраслевых региональных ведомств: Министерства промышленности и энергетики, Министерства финансов, Министерства транспорта и профильных комитетов города Барнаула.

«В первую очередь необходимо изучить имеющиеся предложения на рынке изготовителей электротранспорта, понять его стоимость, определить финансовые модели для приобретения техники и проработать ряд других вопросов, связанных с поставленной задачей. Для этого очень важно выстроить диалог с производителями трамваев», – отметил министр.

На презентации продукции «Уралтрансмаша» генеральный директор компании Дмитрий Семизоров подробно рассказал о технических характеристиках и возможностях каждого из видов трамваев, выпускаемых на предприятии, о новых технологиях, которые используются при их строительстве. Также были рассмотрены форматы сотрудничества в части обслуживания техники, обучения специалистов и другие вопросы.

Первый заместитель главы города Анатолий Воронков подчеркнул, что профильные специалисты администрации города совместно с краевыми профильными ведомствами проведут расчеты стоимости закупки нового подвижного состава и проработают возможные варианты финансирования.

Акционерное общество «Уралтрансмаш» входит в АО «Концерн «Уралвагонзавод», основным видом деятельности которого является производство продукции оборонно-промышленного комплекса. На сегодняшний день предприятие активно занимается развитием отрасли электротранспорта.

Катунь24