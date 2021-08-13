Катунь24: Над Алтайским краем пройдёт метеорный поток Персеиды. Рассказываем, как лучше всего его наблюдать

Природным явлением жители региона смогут полюбоваться в ночь с 12 на 13 августа 2021 года.

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Что такое Персеиды?

Это метеорный поток, который можно наблюдать только раз в год, когда Земля пересекает орбиту кометы 109Р / Свифта-Туттля. В этот момент планета встречает поток льда, пыли и камней, оставшийся после кометы. По мере её движения обломки с огромной скоростью залетают в атмосферу планеты. В этот момент метеороиды сжимают молекулы воздуха на своем пути, пока они не станут раскаленными. Таким образом, чем больше обломок, тем ярче и долговечнее будет метеор, поясняют «Известия» со ссылкой на The Weather Network.

Его точно будет видно с Земли?

По данным Международной метеорной организации (IMO), при идеальном ясном темном небе во время пика Персеиды можно увидеть падение от 50 до 75 метеоров в час. Иногда этот ливень может доставить до 100 метеоров в час и более. Ученые называют это значение зенитным часовым числом.

«Если вам случится оказаться за городом или, возможно, на пляже в среду или четверг вечером, посмотрите вверх! Каждые пару минут или около того вы сможете увидеть яркий свет, проносящийся по небу», — сказал руководитель проекта Global Meteor Network Денис Вида в пресс-релизе Западного университета.

Долго продлится падение метеороидов?

В Алтайском крае его можно будет наблюдать примерно с 23:00 12 августа до самого рассвета. Те, кто пропустит наблюдение в эту ночь, ещё смогут полюбоваться звездопадом: окончательно он прекратится 24 августа.

Что ещё нужно помнить перед тем, как смотреть на небо?

Персеиды появляются со стороны созвездия Персея. Оно находится над созвездием Кассиопеи, похожим на букву W. Кассиопею, в свою очередь, можно найти правее созвездие Малой Медведицы. Также астрономы рекомендуют отъехать на 30-100 километров от населённого пункта, чтобы его огни не засвечивали небо. Специального оборудования при этом не потребуется — падающие Персеиды будет видно невооруженным взглядом.

Кроме того, не забудьте позаботиться не только о красоте, но и о теплоте созерцания: тепло оденьтесь, возьмите с собой плед и горячие напитки. Ночи в августе ощутимо прохладнее, чем летом, есть риск простудиться.

Катунь24